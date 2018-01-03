“الآسيوي” يعين العصيمي مديرا للنزاهة

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 03 January 2018 - 00:00 am

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السعودي أحمد العصيمي مديراً لوحدة النزاهة اعتباراً من أمس الثلاثاء في خطوة تتزامن مع تركيز الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد على خلق منظومات صارمة لضمان بيئة آمنة من التلاعب والفساد لكل عناصر اللعبة.

ويعد السعودي الثاني الذي يعمل بشكل متفرغ في الاتحاد الاسيوي بعد تجربة ناجحة لمواطنه عصام السحيباني الذي اختاره الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ليكون مديراً لمكتبه في دبي.وسبق للعصيمي العمل رئيساً لوحدة القانون في المركز الدولي للأمن الرياضي في باريس ويحمل عضوية مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

كما عمل في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إضافة إلى عدة مشاركات وعضويات في لجان رياضية تحت مظلة المجلس الأوروبي، ولجان أخرى تابعة لليونسكو لمؤتمر وزراء الرياضة المعني بالسياسات العامة للرياضة.