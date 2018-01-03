حمزة يفحص ملاعب الصين

شنغهاي ـ الرياضية | Wednesday, 03 January 2018 - 02:19 am

وقف حمزة إدريس عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات الوطنية للفئات السنية وعبدالرحمن السيار المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات الوطنية للفئات السنية على جاهزية ملاعب تدريب المنتخب السعودي الأولمبي التي حددتها اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 في مدينة تشانغشو الصينية.

وستحتضن تشانغشو مباراتي المنتخب الأولمبي الأولى والثانية في البطولة أمام منتخبي الأردن والعراق على التوالي.

وفي شأن متصل، أجرى المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته أمس، في مدينة شنغهاي ضمن معسكره الإعدادي المقام حتى السادس من يناير الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018.