تدريب الطالبات على رياضة الدراجات

الرياض ـ واس | Tuesday, 03 January 2017 - 00:00 am

وقعت جامعة الملك سعود في مقرها في الرياض أمس، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للدراجات، لإنشاء مركز تدريب لرياضة الدراجات في المدينة الجامعية للطالبات.

ونصت المذكرة التي وقعها كل من الدكتور فهد القريني عميد شؤون الطلاب في الجامعة، والمهندس فواز أبو طالب المدير التنفيذي للاتحاد، على ممارسة الطالبات لرياضة الدراجات وتدريبهن داخل المدينة الجامعية للطالبات مع تكفل الاتحاد السعودي للدراجات بكافة المعدات والتجهيزات الخاصة باللعبة.