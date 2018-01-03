عين عاشور يحقق الأول.. وتحلالي بطل الكأس

نجران ـ واس | Tuesday, 03 January 2017 - 00:00 am

نظمت فروسية نجران أمس، سباقها العاشر للموسم الحالي 1439هـ، على ميدان الفروسية بتصلال، وتكوّن من أربعة أشواط.

ـ الـشـوط الأول لمـوالـيـد 2014م إنتاج مسافة 1400 متر، وفاز به الفرس "عين عاشور" للمالك محمد سالم آل مطيف.

ـ الـشوط الثـاني مـفـتـوح أفراس إنتاج مسافة 1400 متر، فاز به الفرس "إيليـف" لإسطبل آل طراح.

ـ الشوط الثالث لأقل مـن عامين إنتاج مسافة 1400 متر فاز به الجواد "المـاوين" للمالك منيف محمد آل منيف.

الشوط الـرابع "الكأس" مفتوح الدرجات إنتاج مسافة 1400 متـر وفـاز بـه الجواد "تحـلالـي" للمـــالــك مـنيف محمد آل منيف.