مجمع طبي و3 مراكز صحية

| Tuesday, 03 January 2017 - 00:00 am

هيأت وزارة الصحة مجمعًا طبيًّا، و3 مراكز صحية، ومستشفى، لمواكبة الاحتياجات الصحية والطبية لزوار ومرتادي مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في دورته الثانية.

وأكد مشعل الربيعان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنّ الوزارة رفعت مستوى جاهزيتها للمشاركة في المهرجان وتقديم الخدمة الصحية الشاملة، وتوفير العناية الطبية للمشاركين والزوار من خلال عدد من المرافق متكاملة التجهيز طوال مدة المهرجان.

وقال: الوزارة هيأت مجمعًا للعيادات داخل مقر المهرجان تعمل على مدار 24 ساعة، ويتكون من عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية، بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع.

كما تشمل مشاركة وزارة الصحة تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لملاك الإبل وزوار المهرجان.