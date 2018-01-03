اتحاد الطائرة يوافق على تسجيل المواليد

عرعر ـ أنور قمقوم | Tuesday, 03 January 2017 - 00:00 am

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد، الشعار الجديد، كما ‏‏وافق على تسجيل لاعبين من مواليد السعودية في أندية الدرجة الممتازة ودرجة الشباب وثلاثة لاعبين لدرجة الناشئين على أن يتم التنسيق في ذلك مع الاتحادات الجماعية الأخرى.

وناقش المجلس دراسة ملفات المدربين الذين سيشرفون على تدريب المنتخب الأول، وتم الاتفاق على اختيار مدرب من أوروبا الشرقية أو الأرجنتين على أن يتم الإعلان عن اسمه خلال الاجتماع المقبل، واختير مدرب تونسي لتدريب منتخب الناشئين.

واعتمد المجلس مشاركة المنتخب السعودي للناشئين في البطولة الآسيوية التي ستقام في البحرين ومناقشة مراكز التدريب المقترحة ومكافآت القائمين عليها.

شرح الصورة

صورة التقطت أمس من اجتماع الاتحاد السعودي للطائرة (المركز الإعلامي ـ اتحاد الطائرة)



















الشعار الجديد للاتحاد السعودي لكرة الطائرة