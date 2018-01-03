انطلاق تمهيدية إعداد معلمي السباحة

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 03 January 2017 - 00:00 am

انطلقت في الرياض أمس الدورة التمهيدية لإعداد معلمي السباحة في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة نحو 57 كادراً، ويحاضر فيها التونسي جاد تيجاني المشرف على برنامج تعليم السباحة في السعودية.

وتهدف الدورة إلى التعريف بالمنهج الجديد لتعليم السباحة الذي يتمحور حول الاستفادة من الطرق الحديثة لتعليم السباحة مع التركيز على تجنب الأخطاء الشائعة للمتعلم، وهي طريقة مبسطة للتعليم تتكون من 5 مستويات، كل مستوى يحتوي على 6 مهارات محددة قبل الانتقال إلى المستوى التالي، وتم ربط مخرجات منهج تعليم السباحة الجديد بمدخلات الأداء الرياضي للفئات العمرية.

وكان قبلها قد تم تأهيل 12 معلم سباحة في المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، على أن تقام الدورة الثالثة في جدة الأسبوع المقبل بمشاركة 30 معلم سباحة ليصبح مجمل المستفيدين من الدورات الثلاث 100 معلم سباحة.

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