رعادة تحافظ على الصدارة.. ومضيمة وصيفة

| Tuesday, 03 January 2017 - 00:00 am

، تصوير: بندر الرمالي

اختتمت أمس فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بإعلان نتائج شوط دق الوضح بتتويج رعادة العائدة ملكياتها لعلوش العجمي بالمركز الأول لتحافظ على مركزها السابق بينما حققت مضيمة لمالكها طلق القحطاني المركز الثاني، فيما حلت الملكة في المركز الثالث لزيد العاصي.



رعادة

حققت المركز الأول في فردي دق الوضح.

السن: جذعة يرجح مالكها أن تكون سلالتها على عجلان بعير الأمير خالد بن فيصل آل سعود.

القيمة السوقية: 20 مليوناً.



إن شوط فرديات الدق قوي جداً، والإعلان الفوري للنتائج جعل المنافسة حماسية في ظل وجود الجماهير في الميدان.

علوش العجمي ـ مالك رعادة المتوجة بالمركز الأول.



مضيمة

حصلت على المركز الثاني في فردي دق الوضح.

السن: جذعة تمامية.

القيمة السوقية: 25 مليوناً.

المشاركة في مهرجان المؤسس هي الجائزة الحقيقية، النظام السابق في إعلان النتائج أفضل من الإعلان الفوري، حبس الأنفاس حتى الأمتار الأخيرة كان حماسياً.

طلق القحطاني ـ مالك مضيمة الحاصلة على المركز الثاني.



عدد الفرديات المشاركة

13

الاستبعادات

2 مخالفتهما السن

الدخول 9 صباحاً أمس الأول

الخروج 12 ظهراً أمس

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