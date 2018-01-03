الهلال يبدأ الدفاع عن لقب كأس الملك بمواجهة هجر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 03 January 2018 - 21:53 pm

يبدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم غداً الخميس حملة الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي توج به الموسم الماضي بعد أن كسب نظيره الأهلي في المباراة النهائية 3-1، بمواجهة هجر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مياريات دور الـ32.



ويعول الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال على العناصر التي لم تشارك في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين، من أجل تجاوز ضيفه، والعبور إلى دور الـ16.



وفي مباريات أخرى على نفس البطولة بذات اليوم يواجه فريق أحد نظيره القادسية، بينما يواجه القادسية فريق جدة.