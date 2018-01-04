الأهلي والاتحاد.. يوم تاريخي في الخرج

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 04 January 2018 - 00:00 am

يستقبل ملعب الشعلة في الخرج لأول مرة الاتحاد والأهلي قطبي جدة في كأس الملك عندما يحضران إلى الخرج لمواجهة الشعلة والكوكب فريقي المحافظة التي تبعد عن الرياض 75 كيلو متراً باتجاه الجنوب.

وسيشهد ملعب نادي الشعلة الأكبر في المحافظة والذي يتسع لقرابة 8000 مشجع أنصار ناديي جدة، حينما يحل الأهلي ضيفاً على الشعلة غداً الجمعة، فيما سيكون الطرف الآخر فريق الاتحاد ضيفاً ثانياً في المحافظة أمام الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الثانية إلى الأولى فريق الكوكب الأحد المقبل.

ولن تكون المهمة سهلة لأبناء الخرج وهم يواجهون أحد أعرق الأندية السعودية في محافظتهم، إلا أن ما يسهل الأمر أن مباريات الكؤوس في جميع أنحاء العالم شهدت عدداً من المفاجآت خاصة من أندية الظل ضد كبار الأندية وأعرقها.

الكوكب الطرف الثاني الذي سيواجه الاتحاد سبق له في موسم 1404 أن أزاح واحداً من أكبر الأندية السعودية في البطولة ذاتها وهو فريق النصر من دور الثمانية قبل أن يسقط أمام الهلال في دور الأربعة في واحد من أعظم إنجازات هذا النادي الذي أنجب المهاجم شايع النفيسة أحد أهم أعمدة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مطلع الثمانينيات، بل إن أبناء المحافظة لا يزالون يتذكرون هدفه الأسطوري في شباك التنين الصيني في نهائي بطولة كأس آسيا عام 1984 والذي تحقق على إثره أول المنجزات الكروية للأخضر السعودي بعد نيل كأس القارة.

أما الشعلة الفريق الآخر في المحافظة، فيعد أهم إنجازاته أنه النادي الوحيد في الخرج الذي صنف بـ15 لعبة مسجلة بشكل رسمي، فيما يعد عبدالمحسن الميمان واحداً من أهم من ترأسه والرئيس الذهبي بعدما ظل رئيساً لمدة سبعة عشر عاماً.

فريقا محافظة الخرج سبق أن وجدا في الدوري الممتاز ويسعى الفريقان في هذا الموسم إلى الصعود من دوري الأولى إلى الدوري السعودي للمحترفين، إذ يحتل الشعلة المرتبة السابعة برصيد 21 نقطة ويفصله عن المتصدر10 نقاط قبل انطلاق مرحلة الإياب المكونة من 15 جولة، فيما يقف الكوكب في المركز التاسع بتسع عشرة نقطة.