أحد يفقد عمر أمام العروبة

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Thursday, 04 January 2018 - 00:00 am

اكتفى الجزائري نبيل نغيز مدرب فريق أحد الأول لكرة القدم بإجراء تدريب خفيف مساء أمس استعداداً لمباراته عصر اليوم أمام العروبة ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وشارك في التدريب الذي جرى على الملعب الرديف لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية جميع اللاعبين باستثناء المدافع عمر محمد الذي لا يزال يواصل علاجه في عيادة النادي.

ومن المقرر أن يمنح المدرب الفرصة لإشراك عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق في المباريات الماضية بسبب الإصابات.