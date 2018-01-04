دياز يضم ياسر والشهلوب ويبعد السداسي الأساسي

الرياض ـ حمد الصويلحي | Thursday, 04 January 2018 - 00:00 am

فضل الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم استبعاد السداسي أسامة هوساوي وياسر الشهراني ومحمد البريك وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وسالم الدوسري عن معسكر لقاء الفريق أمام هجر الذي سيقام مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ضمن الدور الـ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تقدم قائمة المنضمين إلى المعسكر القائد ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب والثنائي الشاب ذعار العتيبي، ومحمد القنيعان.

واختتم فريق الهلال مساء أمس الأربعاء استعداداته؛ تأهبًا لملاقاة نظيره هجر وتركّزت الحصة التدريبية في مجملها على النواحي الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني في بداية المران تدريبات فنية متنوّعة، قبل أن يفرض مناورة على كامل مساحة الملعب، طبّق خلالها التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء، في الوقت نفسه واصل الثنائي عبدالملك الخيبري وحسن كادش برامجهما التأهيلية، في حين أراح دياز الثلاثي أسامة هوساوي وسلمان الفرج ومحمد البريك عن تدريبات أمس.