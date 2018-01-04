40 دقيقة تجهز القادسية

الدمام ـ أحمد البريك | Thursday, 04 January 2018 - 00:00 am

اكتفى البرازيلي باولو بوناميجو مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم بمناورة ترفيهية لم تستمر لأكثر من ٤٠ دقيقة لتجهيز لاعبيه لاستضافة نظيره في جدة اليوم الخميس على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة في الخبر، ضمن منافسات الدور الـ ٣٢ لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلط بوناميجو مراكز اللاعبين دون تحديد في تقسيم اللاعبين، غير أنه كان أظهر نوايا واضحة لإبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين عن المباراة، وادخارهم لمواجهة الفيصلي السبت المقبل ١٣ بناير ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وسيترك عدد من اللاعبين المؤثرين إلى جواره على دكة الاحتياط، تحسباً لما قد يحدث في المباراة من مفاجآت غير متوقعة.