اليوم.. انطلاق بطولة الرواد الأولى للتنس

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 04 January 2018 - 00:00 am

تفتتح مساء اليوم الخميس بطولة الرواد الأولى للتنس، التي ينظِّمها الاتحاد السعودي للعبة، وتستمر حتى بعد غدٍ السبت على ملاعب فندق الإنتركونتننتال في مدينة الرياض، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية.

ويشارك في البطولة 16 لاعباً من دول خليجية وعربية عدة، منها، السعودية، والبحرين، وعُمان، والكويت ومصر. وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها، التي ينظِّمها اتحاد التنس، ويشارك فيها نخبة من اللاعبين، الذين حققوا إنجازات كبيرة ومشرِّفة لبلادهم.

وسـتـشهـد الـبـطـولـة مشاركـة نـجوم سابقين، يتقدمـهم مـجيد العصفور، رئيس الاتحاد العُماني السابق، وخالد السعد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، ومحمد أحمد، مدرب المنتخب البحريني، وبدر الحقباني، لاعب المنتخب السعودي السابق لكرة القدم.ويهدف اتحاد التنس من تنظيم هذه البطولة إلى جمع المهتمين باللعبة في المنطقة ممن كان لهم الأثر الأكبر في مسيرة التنس من رؤساءٍ وأعضاءٍ سابقين في مجالس الإدارات، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالانتماء إلى هذه اللعبة، وتبادل الخبرات والتجارب بين المهتمين بها، وإقامة مجلسٍ للرواد.