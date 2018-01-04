رعد الشمال تثأر.. ومرعبة تخطف الأول

الصياهد ـ راكان المغيري | Thursday, 04 January 2018 - 00:00 am

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، أمس الأربعاء، أسماء الفائزين في "الفردي دق" للوني الصفر والشقح، عقب انتهاء فعاليات اليوم الثالث من المهرجان الذي تجري منافساته في الصياهد الجنوبية "120 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة الرياض".

وحصدت الفردية رعد الشمال التي تعود ملكيتها إلى فهد الشريع المركز الأول في الصفر، بينما انتزعت الفردية مرعبة التي تعود ملكيتها إلى محمد الدوسري شوط الشقح.