الشمس تـمـد المهرجان بالطاقة

| Thursday, 04 January 2018 - 00:00 am

شهد موقع مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، المقام في الصياهد الجنوبية، خلال شهر كامل، بداية من الأول من يناير الجاري، تميزاً باعتماد بعض المواقع فيه على الطاقة الشمسية.

وأوضح مدير مشروع مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، محمد بن عبد الله الحسون، أنَّ المواقف العامة وكاميرات المراقبة، اعتمدت على الطاقة الشمسية، "تعمل بنظام cctv"، فيما أوضحت إدارة المهرجان أنَّ اعتماد المواقف العامة وكاميرات المراقبة اعتماداً جزئياً على الطاقة الشمسية، يعد مرحلة أولى، وهناك توجه للاعتماد الكلي عليها خلال الأعوام المقبلة، إن شاء الله.