محمد بن عبد الرحمن يلتقي إدارة الرياض

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 04 January 2018 - 00:00 am

استقبل الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه في قصر الحكم، أمس، عبد الرحمن بن محمد السويلم، رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الرياضي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

واستمع نائب أمير الرياض إلى إيجاز من السويلم عن أنشطة نادي الرياض الرياضية والاجتماعية والثقافية، ومنافساته المحلية والدولية، وأبرز إنجازاته التي حققها.

وتمنَّى الأمير محمد بن عبد الرحمن التوفيق والنجاح للنادي وأعضائه في تحقيق أعلى المستويات، وإبراز طاقات ومواهب شباب المنطقة، والارتقاء بها.