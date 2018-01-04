رحلات يومية

| Thursday, 04 January 2018 - 00:00 am

تسيِّر اللجنة المنظِّمة لمهرجان الملك عبد العزيز لمزايين الإبل الثاني، بالتعاون مع شركة "باص 2030"، رحلات يومية من وإلى مقر مهرجان الملك عبد العزيز في الصياهد الجنوبية "120 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة الرياض".

وتأتي هذه الرحلات إيماناً من لجنة المهرجان بأهداف "رؤية المملكة 2030"، وتنشيطاً للقطاع السياحي، وتنميةً لأساليب تــشغـيـلـه وتطويره، وتسهـيلاً عـلى الجميع للوصول إلى المهرجان بكل يُسرٍ وسهولة في رحلة سياحية، يستمتع بها الجميع "العائلات والأفراد وطلاب المدارس والجامعات".