أمير الشرقية يستقبل إدارة ولاعبي السلام

الدمام ـ الرياضية | Thursday, 04 January 2018 - 00:00 am

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس الأربعاء، فاضل النمر، رئيس مجلس إدارة نادي السلام في العوامية، وأعضاء مجلس الإدارة، يرافقهم عددٌ من اللاعبين، وذلك في مكتبه في مقر الإمارة.

وأشاد أمير الشرقية، خلال الاستقبال، بما حقَّقه النادي من منجزات، والتخطيط السليم، والاهتمام بالألعاب المختلفة، منوهاً بالدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيده الله، وما توليه الهيئة العامة للرياضة من اهتمام لتطوير الأندية الرياضية والقطاع الرياضي بشكلٍ عام.

وبارك أمير المنطقة الشرقية للاعبين الإنجازات التي حققوها، بحصول اللاعب محمد السويق على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأفضل لاعب عربي ناشئ في 2017، وتحقيق فريق الدراجات ميداليات في بطولة آسيا التي أقيمت في الهند، إضافة إلى الإنجازات التي حققها النادي على المستويين المحلي والدولي في العام الماضي.