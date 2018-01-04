هزازي القادسية ينطلق مع الاتفاق

الدمام - الرياضية | Thursday, 04 January 2018 - 20:38 pm

بدأ علي هزازي اليوم الخميس المنتقل حديثاً للاتفاق قادماً من فريق القادسية، أول تمرين له مع فريقه الجديد بعد انتقاله مستفيدا من الفترة الحرة التي يحق للاعب فيها الانتقال دون العودة لناديه.



هذا ويستقبل الاتفاق بعد غدٍ السبت المصري أحمد الشيخ مهاجم الفريق القادم من الأهلي المصري، على سبيل الإعارة.



من جهة أخرى، أخضع المدرب سعد الشهري اليوم اللاعبين الذين شاركوا أمام الطائي لتمارين استرجاعية، بينما خضع الآخرون لتمارين تكتيكية.