بدعم من آل الشيخ.. الأهلي يضم مؤمن زكريا
الرياض- الرياضية | Thursday, 04 January 2018 - 22:42 pm
أنهت إدارة النادي الأهلي اليوم الخميس إجراءات التعاقد مع المصري مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي "23 عاما"، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، بدعم كامل من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وتمت إجراءات التوقيع بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور أحمد بامعوضة مدير الاحتراف في الأهلي السعودي، وعبدالعزيز عبدالشافي المدير الرياضي للأهلي القاهري المصري.
وأعلن النادي الأهلي إعارة محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول إلى نادي الفتح، والتي تكفل فيها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة.