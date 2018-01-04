ضرب فريق الهلال الأول لكرة القدم موعداً مع القادسية في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين في رحلة الحفاظ على لقب البطولة، بعد فوزه على هجر 2-1، في المبارة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد ف