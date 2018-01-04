رئيس الأهلي يشكر آل الشيخ على تكفله بصفقة زكريا
الرياض- الرياضية | Thursday, 04 January 2018 - 22:53 pm
ثمن الأمير تركي بن محمد العبدلله رئيس النادي الأهلي دعم تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على تكفله بكامل صفقة انتقال المصري مؤمن زكريا لصفوف الفريق.
وقدم رئيس الأهلي شكره لتركي آل الشيخ نظير دعمه المتواصل للنادي والرياضة السعودية، وقال في تصريح عقب توقيع اللاعب المصري: "نثمن لمعاليه هذا الدعم الذي يأتي امتداداً لدعمه الكبير والمتواصل والذي يحظى به النادي".
وأشاد رئيس النادي الأهلي السعودي بحرص رئيس هيئة الرياضة المباشر تجاه أندية الوطن وتلمسه لاحتياجاتها.