المصري صلاح أفضل لاعب إفريقي في 2017

الألمانية - الرياضية | Friday, 05 January 2018 - 01:13 am

نال المصري محمد صلاح الخميس جائزة أفضل لاعب لعام 2017، في حفل الجوائز السنوي الذي أقامه الاتحاد الافريقي لكرة القدم ("كاف") في العاصمة الغانية أكرا، ليصبح أول مصري يتوج بها منذ العام 1983.



وتقدم صلاح على زميله في نادي ليفربول الإنجليزي السنغالي ساديو مانيه، بينما حل ثالثا الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ لاعب بوروسيا دورتموند الالماني الذي كان أفضل لاعب افريقي لعام 2015. ويخلف الدولي المصري صلاح (25 عاما) الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، والذي توج بالجائزة العام الماضي.



وبهذه الجائزة، يتوج صلاح عاما قدم فيه أداء لافتا، أكان في الموسم الماضي مع نادي روما الايطالي، أو في الموسم الحالي مع ناديه الجديد ليفربول، أو مع المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، أو كأس الامم الافريقية.



وقال صلاح بعد التتويج :"إنه لشرف ان أرشح وأكون بين هذين اللاعبين الكبيرين الليلة (...) الفوز بالجائزة حلم يتحقق".



أضاف :"2017 كان عاما لا يصدق بالنسبة إلي. صعب جدا ان أشرح (شعور) التأهل الى كأس العالم بعد 28 عاما"، في إشارة الى غياب مصر عن مونديال كرة القدم منذ العام 1990.



وشكر صلاح عائلته و"كل من جعل هذا ممكنا"، معتبرا ان الجائزة "كبيرة (...) وشعور مميز بالنسبة إلي في مسيرتي".



ومع الجائزة الأهم على الصعيد الفردي افريقيا، أكمل صلاح "ثلاثية" جوائز منوهة بأدائه في عام 2017، اذ سبق له ان نال جائزة هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب افريقي، وجائزة أفضل لاعب عربي بحسب استفتاء للاتحاد العربي للصحافة الرياضية.



وبرز صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع ليفربول، مع قدرة تهديفية عالية جعلته يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا بعد 22 مرحلة، بفارق هدف واحد فقط عن المتصدر المهاجم الدولي لتوتنهام هوتسبر هاري كاين.



وكان صلاح قد اختير أفضل لاعب في الدوري الانكليزي الممتاز لشهرنوفمبر، بعد أشهر على انضمامه الى ليفربول مقابل 39 مليون جنيه استرليني، ما جعل منه أغلى لاعب عربي.



وتألق صلاح الموسم الماضي أيضا مع روما وساهم في قيادته الى المركز الثاني في ترتيب الدوري بتسجيله 15 هدفا، كما قاد منتخب بلاده الى المباراة النهائية لكأس الامم الافريقية في الغابون (خسر أمام الكاميرون) مطلع سنة 2017.



وساهم صلاح بشكل كبير في قيادة منتخب "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتأهل للمشاركة في المونديال للمرة الأولى منذ 1990. وسجل صلاح هدفين في مباراة حاسمة ضمن التصفيات أمام الكونغو (2-1).



ويعود آخر تتويج مصري بالجائزة الى محمود الخطيب المعروف بـ "بيبو"، اللاعب الدولي السابق الذي دافع عن ألوان نادي الاهلي المصري، والذي انتخب مطلع ديسمبر الماضي رئيسا له.



وفي جوائز أخرى، اختير المنتخب المصري أفضل منتخب في افريقيا لعام 2017، ومدربه الأرجنتيني هكتور كوبر أفضل مدرب. أما نادي العام فكان الوداد البيضاوي المغربي الذي توج بلقب دوري أبطال افريقيا على حساب الأهلي المصري، ليحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ العام 1992.