زكريا بديلا من شيفو.. وعقد فيتفا يعطل إعارته

جدة ـ عبد الغني الشريف | Friday, 05 January 2018 - 00:00 am

نجحت إدارة النادي الأهلي، في التعاقد مع مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المصري بنظام الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ويأتي ضم زكريا إلى صفوف الفريق الأهلاوي بناء على توصية الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق بعد أن تم عرض أكثر من لاعب من قبل إدارة النادي على المدرب الأوكراني الذي اقتنع كثيراً بإمكانيات زكريا.

وينتظر أن ينضم زكريا إلى الفريق الأهلاوي بداية الأسبوع المقبل، وسيتم تسجيله في خانة مواطنه محمد عبد الشافي، الذي سينتقل إلى الفتح بنظام الإعارة، حسب مصادر مطلعة.

ويعد زكريا من أبرز هدافي فريق الأهلي المصري، وكان آخر أهدافه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية، وكسبها الفريق الإسباني 3ـ2.

إلى ذلك، كشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن اليوناني فيتفا مستمر مع الفريق، بعد تعثر خطة تسويقه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب ارتفاع عقده وعدم قدرة الأندية الراغبة في ضمه على دفع قيمة الصفقة.