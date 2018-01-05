ربع مليون لبطل الشتاء في الأعمال الاجتماعية

جدة ـ نجيب الجداوي | Friday, 05 January 2018 - 00:00 am

كشف نزيه النصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، أن الإعلان عن النادي بطل الشتاء المتصدر في الأعمال الاجتماعية سيكون خلال شهر، مبيناً أن النادي صاحب المركز الأول سيحصل على 250 ألف ريال، والثاني ينال 150 ألف ريال، والثالث يحصل على 100 ألف ريال.

وأوضح النصر في المؤتمر الصحفي مساء أمس الخميس، خلال توقيع نادي الاتحاد مذكرة تفاهم وشراكة إستراتيجية مع شركة "السمو"، أن دور الاتحاد السعودي هو دعم الأندية في الأعمال الاجتماعية، مضيفاً أن هذه الجوائز ستساهم في مساعدة الأندية على الاستدامة نحو الأعمال الاجتماعية.

وأشاد النصر بالحضور الجماهيري الكبير لنادي الاتحاد في الأعوام الأربعة الأخيرة، التي بلغ من خلالها مليون مشجع، مشيراً إلى أن هذا العدد الجماهيري الكبير يجب أن يستغل في تفعيل مبادرات تطوعية.

وكان ناد الاتحاد قد وقع مذكرة تفاهم وشراكة إستراتيجية مع شركة "السمو لتطوير الشباب" مساء أمس الأحد، في قاعة أحمد مسعود في مقر النادي.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية بين النادي وشركة "السمو".