الخرج تستعد لاستقبال قطبي جدة

الرياض ـ الرياضية | Friday, 05 January 2018 - 00:00 am

أنهت إدارتا ناديي الشعلة والكوكب استعداداتهما لاستقبال فريقي الأهلي والاتحاد يومي السبت والأحد على التوالي، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك.

ويستعد فريق الشعلة الأول لكرة القدم لملاقاة فريق الأهلي مساء غد السبت على ملعبه في الخرج عند الساعة الـ7,20 م.

وأعلنت إدارة النادي عن طباعة 4350 تذكرة لمواجهة الأهلي، حيث وضعت سعر 200 ريال للمنصة الرئيسة و30 ريالاً للدرجة الثانية، و20 ريالاً للدرجة الأولى.

وعلى الجانب الآخر، أنهت إدارة الكوكب تحضيراتها لمواجهة الاتحاد مساء الأحد المقبل عند الساعة الـ7,20 م على ملعب نادي الشعلة في الخرج.

وطبعت إدارة نادي الكوكب 4,600 تذكرة للمباراة، حيث وضعت سعر 500 ريال للمنصة الرئيسة، فيما حددت سعر 200 ريال للدرجة الممتازة، و20 ريالاً للدرجة الثانية.