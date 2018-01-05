الأولمبي يناور قبل الانتقال إلى تشانجتو

شانغهاي ـ الرياضية | Friday, 05 January 2018 - 00:00 am

كثف المنتخب السعودي الأولمبي لكرة درجة تحضيراته لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تنطلق الثلاثاء المقبل في الصين، وذلك بتدريبات مسائية أمس الخميس على ملعب تشانتو، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليا في مدينة شانغهاي الصينية.

وعمد الأرجنتيني دانيال تيجيليا، مدرب المنتخب، خلال الحصة التدريبية التي أجريت وسط أجواء ماطرة إلى تطبيق عددٍ من التمارين التكتيكية وتمارين التسديد اختتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر الأولمبي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب تشانتو قبل ختام المعسكر غداً السبت والانتقال إلى مدينة تشانجتو التي تستضيف مباراتي المنتخب في البطولة الآسيوية.

يشار إلى أن قرعة البطولة الآسيوية وضعت الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات العراق والأردن وماليزيا.