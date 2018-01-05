النصر يوقع عقودا احترافية مع خماسي الأولمبي

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 05 January 2018 - 00:00 am

وقعت إدارة نادي النصر مساء أمس الخميس عقوداً احترافيه مع الخماسي متعب الحماد وعبد الرحمن الظفيري ونواف الشنيشني وخالد العتيبي وحمد الشايع لاعبي الفريق الأولمبي.

وتم التعاقد مع الحماد والظفيري لمدة عامين، والشنيشني والعتيبي والشايع لمدة ثلاثة أعوام.

في غضون ذلك، يسعى سلمان المالك رئيس النصر المكلف إلى التواصل مع عدد من أعضاء الشرف من أجل التشاور حول الأسماء المرشحة لإكمال نصاب إدارته المكلفة، والإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.