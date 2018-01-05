الميدان مراقب بالكاميرات ويسمح بوجود راع لكل مشارك

| Friday, 05 January 2018 - 00:00 am

كشف لـ"الرياضية" فوزان الماضي، عضو نادي الإبل ورئيس لجان التنظيم والميدان، أن مهرجان المؤسس يخضع للمراقبة الأمنية بوجود كاميرات مراقبة، تضمن عدم تعرض الإبل المشاركة إلى أي تدخل. مضيفاً أن النظام يسمح بوجود راعٍ واحد مع كل مشارك، مشيراً إلى أن إدارة المهرجان تعمل على مطاردة جميع من أصدر مقاطع صوتية أو مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال الأخرى تسيء إلى المهرجان أو اللجان العاملة فيه، وقال: "من يستبعد من المشاركة لأي سبب وبقرار من اللجان التي تمر مشاركته عبرها يخضع إلى توقيع اللجان على مخالفته ويتم التأكد منها قبل إعلانها، ومن تصدر منه ردة فعل بعد ذلك سيتم ملاحقته قانونياً بما تكفله الأنظمة المتبعة بهذا الخصوص، وجميع المتسابقين يخضعون للمعايير نفسها، وبنفس معايير تحقيق العدالة، ولا يتم التعامل مع المشارك بشخصه، فالمعاملة مع مطية مشاركة".