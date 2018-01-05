مشاركة منصور بن زايد ليست عابرة

| Friday, 05 January 2018 - 00:00 am

أرجع سيف بن محسن المزروعي، المسؤول عن إبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المشارك في فئة الثلاثين، أن سبب غياب البكرة المشاركة في فرديات الدق مجاهيم يعود إلى تركيزهم على مشاركتهم في الجمل.

وقــال لـ"الرياضيـــة" المزروعي: "إن المنافسة في شوط الدق مجاهيم شرسة وقوية جداً، مشيراً إلى أنه يعتبر من أقوى الأشواط على المستوى الخليجي".

وأوضح المزروعي، أن مشاركة الشيخ منصور بن زايد ستكون قوية ولن تكون عابرة، مضيفاً أن المنقية المشاركة لم تجهز حتى الآن، مشيراً إلى أن المشتريات مازالت على قدم وساق، وقال: "نسعى إلى شراء أكثر من سبع فرديات للالتحاق بالمنقية المشاركة ولم نشترِ هذا العام من مهرجان الظفرة".

وكشـــف المزروعـي أن مشاركتهم في مهرجان الظفرة كانت مميزة من خلال تحقيق شوط فرديات "الحيل"، ووصيف لأشواط "المفاريد" مشيراً إلى أن سلالة إبلهم التي يعملون على المنافسة بها هي "مسربلان والوافي".

وأكد المزروعي، أن مهرجان المؤسس للإبل يعد الأقوى، ويكتظ بجماهير واعية أضافت روح الحماسة والإثارة على أشواط المهرجان.