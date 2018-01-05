قيصرية 4 ساعات تنقذ ناقة في الولادة

| Friday, 05 January 2018 - 00:00 am

تمكنت الفرق البيطرية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل من إنقاذ حياة ناقة كانت تعاني من نزيف مع تعسر في الولادة، حيث أجريت لها عملية قيصرية طارئة تكللت بالنجاح.

وأوضح الدكتور عبد العزيز البدراني، المشرف العام للفرق البيطرية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، أن أحد المشاركين في المزاد العام في المهرجان طلب المساعدة من العيادة البيطرية في المهرجان لتعسر ناقته في الولادة، فتوجهت فرقة بيطرية مكونة من 5 أطباء، وبعد فحص الحالة أجرى الفريق عملية قيصرية استغرقت 4 ساعات، وقُدمت الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة، بالإضافة إلى متابعة حالتها يومياً إلى أن تستقر وتتماثل للشفاء.

وأشار البدراني إلى أن الفرق البيطرية المشاركة في المهرجان تعمل على فحص الإبل المشاركة في المهرجان، وتقديم الخدمات للمشاركين من خلال العيادات الثابتة في مواقع المهرجان أو المتنقلة.