ناصر آل خليفة بـ“شوامة” ينتزع الأول.. و “وعر” المرشحة تحل ثانيا

الصياهد ـ راكان المغيري | Friday, 05 January 2018 - 00:00 am

اختتمت أمس الخميس فعاليات اليوم الأخير من منافسات فرديات الدق بالمجاهيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ، التي شهدت منافسة قوية بين المشاركين، وحصدت "شوامة" التي تعود ملكيتها للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين المركز الأول، بينما حلت أصغر بكرة في الشوط "وعر" المركز الثاني، بينما أخفقت بعض الفرديات المتوجة في مهرجان الظفرة الأسبوعين الماضيين من دخول القائمة النهائية.