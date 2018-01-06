افتتاح مهرجان الوفاء في بارق

محايل ـ واس | Saturday, 06 January 2018 - 00:00 am

افتتح مفرح بن زايد البناوي، محافظ بارق، رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية، مهرجان الوفاء للأمير منصور بن مقرن، رحمه الله، ضمن فعاليات مهرجان بارق الشتوي الثاني، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية في المحافظة.

وتجوَّل المحافظ في خيمة التسوق والترفيه، واطلع على أقسام وأركان خيمة التسوق، وعيادة الأسنان، وعيادة مكافحة التدخين والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، في المعرض الصحي المصاحب للمهرجان، إضافة إلى الركن الخاص بالأسر المنتجة.

وبدأت فعاليات المهرجان بسباق ماراثونٍ للكبار، وآخر لصغار السن، ووُزِّعت الجوائز على الفائزين العشرة من كل فئة، وصاحبَت الفعاليات عروض الدراجات النارية، والطيران الشراعي، الذي حمل صورة الأمير منصور بن مقرن، في سماء محافظة بارق.