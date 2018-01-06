اليوم.. ختام بطولة رواد التنس الأولى

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 06 January 2018 - 00:00 am

تختتم اليوم السبت في مدينة الرياض، منافسات بطولة الرواد الأولى للتنس، التي انطلقت، أمس الأول الخميس، على ملاعب فندق الإنتركونتيننتال، برعاية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وشهدت انطلاقة البطولة، التي يشارك فيها 16 لاعباً من دول خليجية وعربية عدة، حضور عدد من الرياضيين، الذين أسهموا في نشأة التنس في المنطقة العربية.

من جانبه، قدَّم محمد بن ناصر العجاجي، رئيس الاتحاد السعودي للتنس، شكره وتقديره إلى تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه اللامحدود لرياضة التنس، وحرصه على تطوير اللعبة ومختلف الألعاب الأخرى، كما شكر العجاجي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على رعايته البطولة، مؤكداً أن هذه الرعاية تأتي استشعاراً من الأمير عبد العزيز تجاه لاعبين سابقين خدموا أوطانهم في محافل دولية.