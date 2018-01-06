الأهلي يعبر إلى نهائي كأس الشهداء

الرس ـ فهد البطاح | Saturday, 06 January 2018 - 00:00 am

يلتقي فريق الأهلي الأول لكرة الماء عند الساعة السابعة و45 دقيقة، مساء اليوم السبت، في المباراة الختامية لبطولة الشهداء المفتوحة لكرة الماء، مع الفائز من اللقاء الذي يجمع فريقَي الاتحاد والقادسية.

وبلغ فريق الأهلي المباراة الختامية بفوزه على فرق الاتحاد، والقادسية، والشباب، وجدة.

وتشهد المباراة الختامية حضور ناصر الدغيثر، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الماء، وياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة.

وكانت البطولة انطلقت الثلاثاء الماضي في مسبح الهيئة العامة للرياضة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة للتخطيط والتطوير.

وتشارك في البطولة، التي سيُكرَّم في حفل ختامها اليوم أبناء شهداء الواجب، أندية الاتحاد، والأهلي، وجدة من جدة، والشباب من الرياض، والقادسية من الخبر.