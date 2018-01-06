المنهج الجديد يؤهل 37 معلم سباحة

الرس ـ فهد البطاح | Saturday, 06 January 2018 - 00:00 am

اختتمت أمس الجمعة الدورة التمهيدية لإعداد معلمي السباحة، التي نظَّمها اتحاد السباحة في معهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، واستمرت ثلاثة أيام.

واجتاز 37 مشاركاً من أصل 57 الاختبارات النظرية والعملية، التي قدَّمها التونسي جاد تيجاني، المحاضر والمشرف على برنامج تعليم السباحة في السعودية.

وهدفت الدورة إلى التعريف بالمنهج الجديد لتعليم السباحة، الذي يتمحور حول الاستفادة من الطرق الحديثة مع التركيز على تجنُّب الأخطاء الشائعة للمتعلم، وهي طريقة مبسَّطة للتعليم، وتتكوَّن من خمسة مستويات، كل مستوى يحتوي على سبع مهارات محددة قبل الانتقال إلى المستوى التالي.

ويسعى الاتحاد السعودي للسباحة إلى توسيع انتشار برنامج تعليم السباحة إلى ثمانية مراكز بدلاً من المراكز الثلاثة الحالية في العام الجاري 2018.