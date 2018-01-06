تايكوندو الوحدة في دولية مصر

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Saturday, 06 January 2018 - 00:00 am

يستعد فريق الوحدة الأول للتايكوندو للمشاركة في بطولة مصر الدولية المفتوحة، التي تقام في الإسكندرية، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير المقبل، بعد فوزه ببطولة السعودية لأبطال المناطق الأسبوع الماضي.

ويؤدي الفريق تدريباته اليومية مساءً في صالة الدكتور محمد عبده يماني، استعداداً للبطولة، بقيادة محمود تيجاني، مدرب الفريق.

ويحظى فريق الوحدة للتايكوندو باهتمام كبير من مسؤولي الهيئة العامة للرياضة في مكة المكرمة، في مقدمتهم أسامة الزامل، مدير المكتب، الذي كرَّم الفريق وجهازه الفني والإداري، بحضور السفير محمد أحمد طيب، رئيس النادي، وعماد طيب، المدير العام للنادي، وقدَّم لهم الدروع والجوائز.

من ناحيته، أكد حسن الشيخ، المدير الإداري في الفريق، أن الفوز ببطولة أبطال المناطق يعد أكبر حافز للاعبين لتحقيق نتائج مشرِّفة في البطولة الدولية والعودة باللقب.