الراجحي ينافس على لقب رالي داكار

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 06 January 2018 - 00:00 am

يتطلع السعودي يزيد الراجحي، سائق الراليات، إلى المشاركة في رالي داكار 2018 في نسخته الأربعين، والمنافسة على المراكز الأولى، مع فريق "إكس رايد" الألماني، خلف مقود سيارة باجي، التي طوَّرها الفريق أخيراً.

وستكون هذه المشاركة الرابعة على التوالي للبطل السعودي في هذا الرالي الدولي، الذي سينطلق اليوم السبت، ويستمر حتى 20 يناير الجاري، وسيكون خط البداية في مدينة ليما، العاصمة البيروفية، وينتهي في مدينة قرطبة الأرجنتينية، بمسافة إجمالية تبلغ 8793 كيلومتراً، منها 4329 كيلومتراً من المراحل الخاصة.

ويعد رالي داكار الأقسى والأصعب في العالم من ناحيتَي طوله ومدته وطبيعة مساراته، إذ سيخوض المشاركون مراحل تتنوع طبيعتها ما بين الرملية والترابية والحصوية والمعبَّدة والوعرة والصخرية، وحتى الموحلة في حال هطول الأمطار، مع اجتياز كثبان رملية هائلة، وتسلق جبال الأنديز الشاهقة حتى أربعة آلاف متر فوق سطح البحر.