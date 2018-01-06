تألق لهيب.. بدأ في النسخة الـ 14

| Saturday, 06 January 2018 - 03:54 am

عرفت جماهير الخليج الكويتي فرج لهيب في "خليجي 14" عام 1998 في البحرين، حين أسهم، ولم يكن أكمل الـ 20 عاماً بعد، في فوز منتخب بلاده باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

ووسط نخبة من النجوم، يتقدمهم بدر حجي، برز لهيب، الشاب الأسمر، وأحرز هدفاً في شباك منتخب البحرين، في المباراة الثالثة لمنتخبه في تلك النسخة.

وانتهت المباراة بفوز الكويتيين بهدفين نظيفين.

كذلك، انتهت البطولة بتتويج زملاء حجي باللقب بعد أربعة انتصارات متتالية على الرغم من أنهم بدؤوا مشوارهم بهزيمة أمام المنتخب السعودي 1-2.

وفي العام التالي، نال لهيب لقب أفضل لاعب عربي واعد من مجلة "الحدث" اللبنانية.

وعاود لهيب التهديف خليجياً في "خليجي 17"، الذي أقيم في قطر عام 2004، وذلك في شباك منتخب اليمن، في مباراةً في مرحلة المجموعتين، انتهت لصالح الكويتيين بثلاثة أهداف. وخرج منتخبه آنذاك من نصف النهائي بعد خسارته 0-2 أمام المنتخب القطري.

وفي 2009، أعلن لهيب الاعتزال دولياً عن عمر 30 عاماً، بعد خروج منتخب بلاده من نصف نهائي "خليجي 19" في عُمان، إثر الهزيمة بهدف أمام المنتخب السعودي.