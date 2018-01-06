رئيس الرائد: تركي آل الشيخ هو حاتم الرياضة

الرياض- الرياضية | Saturday, 06 January 2018 - 20:04 pm

أطلق فهد المطوع رئيس نادي الرائد لقب "حاتم الرياضة" على تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بعد اتصال تلقاه المطوع من رئيس الهيئة اليوم السبت يطمئن من خلاله على أحوال وأوضاع النادي القصيمي، واعداً المطوع بالدعم للنادي خلال الفترة المقبلة.



وذكر المطوع عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "محبين الرائد ما زال للأفراح بقية، تشرفت بمكالمة من معالي رئيس هيئة الرياضة يسأل عن أحوال النادي ووعدني بالدعم، وهذا ليس بمستغرب من حاتم الرياضة جعلها الله في ميزان حسناته، ولا يزال يثبت بأنه عراب الرياضة الأول بدون منازع حفظه الله".



وجاءت تغريدة المطوع لطمأنة جماهير الرائد على فريقها الذي يقع في المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.