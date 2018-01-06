أندية "الدرجة الأولى" تقصي الرائد والتعاون من الكأس

الرياض- الرياضية | Saturday, 06 January 2018 - 21:03 pm

قدم قطبا بريدة التعاون والرائد أسوأ عروض لهما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وخرجا من دور الـ32 من البطولة على التوالي من أندية ضمك والنهضة "درجة أولى".



ولم يشفع للفريقين السند الجماهيري والدعم المالي الذي يجدانه، ليخسر التعاون أولاً أمام ضمك أمس الجمعة 1-2 ويودع البطولة، ويتبعه اليوم السبت فريق الرائد الذي خسر بهدف يتيم أمام النهضة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة وسط أنصاره.



ويعتبر وضع الرائد أسوا من جاره، باعتباره يتذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ12 نقطه، حتى الأسبوع 16 من الدوري جعلته الاقرب حتى الآن لتوديع دوري المحترفين.