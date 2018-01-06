كأس الملك.. الأهلي يتجاوز الشعلة وينتظر العروبة في الجوهرة

الخرج - الرياضية | Saturday, 06 January 2018 - 21:05 pm

*سجل للأهلي سلمان المؤشر واليوناني فيتفا.

*الأهلي يستضيف العروبة في دور الـ16 من كأس الملك.

* الحكم ألغى هدف ثالث للأهلي بداعي التسلل.

* المباراة شهدت أخر مشاركة لمحمد عبدالشافي مع الفريق الأهلاوي.





تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطيه الشعلة "درجة اولى" بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الشعلة في الخرج.



وضغط لاعبو الأهلي من بدايه المباراة بغية إحراز هدف مبكر، وكان لهم ما أرادوا بواسطة سلمان المؤشر عند الدقيقة 7، قبل أن يضيف اليوناني فيتفا الهدف الثاني في الدقيقة 20، فيما ألغى مساعد الحكم، هدفاً جميلا لسلمان المؤشر بداعي التسلل في الدقيقة 83.



ويواجه الأهلي في ثمن نهائي البطولة فريق العروبة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.