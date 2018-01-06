160 مليون يورو تنقل كوتينيو إلى برشلونة

برشلونة - الفرنسية | Saturday, 06 January 2018 - 15:04 pm

كشفت وسائل إعلام إسبانية السبت عن توصل ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني إلى "اتفاق مبدئي" على انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو من الأول إلى الثاني، في صفقة قد تصل إلى 160 مليون يورو.



وساهم في تغذية التقارير عن قرب إتمام هذه الصفقة، غياب كوتينيو -وغيره من اللاعبين- عن تشكيلة ليفربول التي انتقلت إلى دبي لمعسكر شتوي في فترة استراحة الدوري الانجليزي الممتاز.



وأشارت صحيفة "سبورت" الكاتالونية إلى أن قيمة الصفقة ستوزع بين 120 مليون يورو كبدل انتقال، و40 مليون يورو كحوافز ومكافآت، ما سيجعل من كوتينيو (25 عاما) ثالث أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.



وأوردت الصحيفة أن فيليبي كوتينيو سيصبح لاعبا في صفوف برشلونة في الأيام الخمسة المقبلة، إلا في حال إنهارت المفاوضات حول التفاصيل النهائية، مضيفة أن برشلونة حصل أمس الجمعة على اتفاق مبدئي من ليفربول بشأن القيمة النهائية للصفقة.