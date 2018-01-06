العابد لـ "عموري": ارفع رأسك.. أنت الأفضل في آسيا

الرياض- الرياضية | Saturday, 06 January 2018 - 20:50 pm

بعث نواف العابد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، رسالة إلى زميله عمر عبد الرحمن "عمروي" نجم المنتخب الإماراتي وفريق العين، يواسيه بعد أن أضاع الأخير ضربتي جزاء في نهائي بطولة "خليجي 23" أمام منتخب عمان، وكانتا السبب في خسارة الأبيض للقب.



ونشر العابد على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لعمر عبدالرحمن وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في آسيا، معلقاً: "تذكر أنك أفضل لاعب آسيوي.. ارفع رأسك لا زال المشوار أمامك طويل يابطل".



وكان النجم الإماراتي أهدر ضربتي جزاء في نهائي "خليجي 23" كانت الأولى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، والثانية عندما احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.