الشباب يواجه نجران والاتحاد أمام تحدي الكوكب

الرياض - الرياضية | Saturday, 06 January 2018 - 22:03 pm

يكتمل مساء يوم غدٍ الأحد عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسدل الستار عن دور الـ32 بمباراتين في الرياض والخرج، يستضيف الشباب في المواجهة نظيره نجران، بينما يحل الاتحاد ضيفاً على الكوكب.



ويأمل فريقا الكوكب ونجران "درجة أولى" في إكمال الصورة المشرفة التي ظهر به فريقا ضمك والنهضة الذان تأهلا على حساب التعاون والرائد فرق دوري المحترفين، والتأهل على حساب الشباب والاتحاد.



وفي المقابل يعمل فريقا الشباب والاتحاد على الانتقال لمراحل متقدمة في البطولة، عطفا على مستوياتهما الجيدة في دوري المحترفين.