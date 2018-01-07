النجم الساحلي لم يتلق الدفعة الأولى من مستحقات العكايشي

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Sunday, 07 January 2018 - 00:00 am

لم تف إدارة نادي الاتحاد بإرسال القسط الأول من مستحقات نادي النجم الساحلي التونسي من صفقة انتقال المهاجم الدولي أحمد العكايشي، والذي كان من المفترض أن يسدد في الأول من يناير 2018 الجاري.

وأكدت إدارة النجم الساحلي أنها لم تتلق أية مبالغ تخص اللاعب، على الرغم من اتفاق الطرفين على جدولة المبلغ الإجمالي الذي يبلغ مليونين وخمسين ألف يورو على دفعتين، الأولى في بداية الشهر الجاري، والثانية تحدد بعد سداد القسط الأول.

وأوضح أنيس بن ميم وكيل أحمد العكايشي، أن نادي الاتحاد حتى الآن لم يسدد القسط الأول من مستحقات اللاعب للنادي التونسي، والذي يقدر بمليون و25 ألف يورو كما كان متفقاً عليه بين حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد ورضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي خلال زيارة الأول إلى سوسة قبل منتصف ديسمبر الماضي.

وأشار بن ميم، إلى أن ثقته كبيرة في مسؤولي النادي السعودي بإنهاء الأزمة وتسديد مستحقات النادي التونسي، وقال: "لا توجد مشكلة في تأخير السداد يوماً أو أسبوعاً، مادام هناك رضا بين الطرفين، وربما تنتهي الأزمة خلال أيام قليلة، خاصة أن اليوم الأحد تعاود البنوك عملها على أمل أن ترسل الإدارة الاتحادية القسط الأول المتفق عليه على أن يتم تحديد موعد آخر لسداد الدفعة الثانية".