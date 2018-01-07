آل الشيخ يهدي النصراويين أجنبيا كبيرا

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 07 January 2018 - 00:00 am

أطلع سلمان بن فهد المالك، رئيس نادي النصر المكلَّف، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة مساء أمس الأول الجمعة وعقب نهاية مباراة الفريق أمام الزلفي في مسابقة كأس الملك، على احتياجات النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المالك أن رئيس هيئة الرياضة تجاوب بسرعة مع احتياجاتهم، وأبدى دعمه للنادي بمهاجم أجنبي من طراز عالٍ، بالإضافة للاعب آخر سيسعد جماهير العالمي.

يذكر أن سلمان المالك باشر عمله رئيساً مكلفاً للنادي الإثنين الماضي خلفاً للرئيس المقال فيصل بن تركي، وعقد عدة اجتماعات إدارية وفنية اطلع خلالها على جملة من الأمور الإدارية والمالية للنادي.

إلى ذلك قدم إبراهيم المهيدب عضو شرف النادي دعماً مقداره مليون ريال.