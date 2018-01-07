أحمد يتجاوز الفحوصات ويشارك في التدريبات

الدمام ـ خالد الشايع | Sunday, 07 January 2018 - 00:00 am

استقبل نادي الاتفاق، ظهر أمس السبت، المصري أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الجديد القادم من الأهلي بنظام الإعارة، وخضع إلى فحص طبي فور وصوله في مستشفيات المانع، الشريك الطبي للنادي، وجاءت الفحوصات سليمة، وشارك اللاعب في التمارين اللياقية أمس، على أن يبدأ الدخول في التمارين الجماعية اليوم الأحد.

من جهة أخرى، تحاول إدارة النادي، جاهدة تسجيل الثلاثي الذين تم التعاقد معهم، وهم النرويجي من أصل صومالي لبيان عبيدي، والمصري أحمد الشيخ، والأردني أحمد عبد الستار، بشكل رسمي. وأكدت لـ"الرياضية" مصادر في النادي أن فرص مشاركة الثلاثي في مباراة الهلال غدا الإثنين المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي، تبدو ضعيفة، ولكنهم سيسارعون لإنهاء إجراءات تسجيلهم، على أن تبقى مشاركتهم في يد سعد الشهري، مدرب الفريق.

وفي شأن أخر، عينت الإدارة، طارق آل عيبة، مدرباً للفريق الأولمبي، خلف لسعد الشهري.