الهلال يعتمد بديلي ماتياس وإدواردو

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Sunday, 07 January 2018 - 00:00 am

تتجه إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، نحو التعاقد مع لاعب أجنبي في خط الوسط، عوضاً عن الأوروجوياني ماتياس بروتيس خلال فترة الانتقالات الحالية التي انطلقت الخميس الماضي وتنتهي نهاية الشهر الميلادي الجاري.

وتبحث الإدارة أيضا عن لاعب أجنبي آخر يعوض غياب البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سيغيب حتى نهاية الموسم الجاري بعد أن خضع إلى عملية جراحية في الرباط المتصالب في نوفمبر الماضي، ويفضل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق لاعباً من أمريكا الجنوبية.

وأكدت لـ "الرياضية" مصادر مأذونة بالنادي الأزرق، أن التغييرات في صفوف الفريق لن تطول اللاعبين المحليين إلا في حدود ضيقة، بعد اعتماد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم على عدد من لاعبي الفريق الأولمبي الذين يقدمون مستويات جيدة في المنافسات الحالية. من جهة أخرى، تأكد غياب أسامة هوساوي مدافع الفريق عن لقاء الاتفاق المؤجل من الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين غدا الإثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، إلى جانب عبد الملك الخيبري وحسن كادش بسبب الإصابات، وينتظر أن يستعين دياز بالثنائي عبد الله الحافظ ومحمد جحفلي في قلب الدفاع.