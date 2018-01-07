المواهب تنعش حظوظ الأولمبي في الصين

| Sunday, 07 January 2018 - 00:00 am

يتوقع أن تحفل منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في الصين بعوامل الإثارة والندية في ظل التقارب الكبير بين المنتخبات الأربعة، لكن الكفة تميل وبشكــل كبيـر إلى المنتخبين السعـــودي والعــراقــي نظـــراً لخبرتهما الطويلـة في البطولة.

وتضـم المجمـوعــة إلى جانب السعودية والعـراق منتخبـــي الأردن وماليزيا.

ويعدّ المنتخب السعودي من أبرز المنتخبات العشرة التي تتأهل إلى المشاركة في البطولة الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي.

وجـاء تـأهـل الأخـضــــر الأولمبي بعد أن حل وصيفاً في مجموعته في التصفيات إثر فوزه على البحرين وأفغانستان وخسارته أمام العراق.

ويبرز في صفوف المنتخب عبدالعزيز العريــاني مهاجم فريق النصر الذي سجل ثلاثة أهداف في التصفيـــات، كما يمتلك دانيال تيجالي مدرب المنتخب خيارات مميزة وفي مقدمتها مختار علي لاعـب منتخـــب إنجلترا السابق تحت 17 عاماً، وكذلك فارس عابدي اللاعب القادم من الولايــات المتحدة، وهو من اكتشافـــات لجنة اللاعبين الموهوبين.

ويأمل الثنـــائي استغــلال منافسات هذه البطولة القارية كمحطة لإقناع خوان أنطونيـو بيزي مدرب المنتخب السعودي الأول الجديـد قبل انطــــلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.